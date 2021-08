Empresário de Guarantã do Norte morre em grave colisão com carreta na BR-163 nas proximidades de Castelo de Sonhos no Pará

O acidente envolvendo uma Fiat Strada branca e uma carreta Volvo VM 310 vermelha ocorreu, esta tarde, na rodovia federal, em um trecho na região de Castelo dos Sonhos, que é distrito do município de Altamira/PA.

Um familiar informou, ao Só Notícias, que o empresário de Guarantã do Norte/MT, Amilton Ribeiro de Souza conduzia o utilitário e morreu ainda no local. Uma equipe do posto de Saúde chegou a ser acionada, mas já estava sem vida. Não foi confirmado se o caminhoneiro ficou ferido.

O carro ficou com a lateral completamente destruída e parou no meio da rodovia. Já a carreta teve danos do lado esquerdo frontal.

Amilton Ribeiro era um dos sócios de uma loja de ferramentas, em Guarantã e irmão de uma servidora pública lotada na pasta da saúde.

Fonte: Só Notícias

04/08/2021 às 07:12

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...