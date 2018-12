Seis acusados de crimes em agências bancárias no Pará são presos em operação

Os presos estão à disposição da Justiça (Foto: Divulgação)

As Polícias Civil do Pará e Tocantins prenderam integrantes de um grupo criminoso que atuaram em roubos de agências bancárias nos dois Estados. A operação foi deflagrada nas cidades de Redenção e Conceição do Araguaia, no sudeste paraense. Seis pessoas foram presas.

Segundo informações da Polícia Civil do Pará, a operação teve motivação após investigações de implantações de bombas em agências do Bradesco e nos Correios em Santa Maria das Barreiras, município paraense, este ano.

Foram feitas pelo menos cinco ocorrências contra os crimes no Pará, além de três no Tocantins.

A Polícia segue na busca por três suspeitos que estão foragidos. Adriano dos Santos Borges, Antonio Pereira Borges, Matheus da Silva Abreu e Cassen Souza Costa receberam mandados de prisão preventiva.

Luan Estefanini Costa de Oliveira e Geraldo Nunes da Silva foram presos com mandados de prisão temporárias. Geraldo, inclusive, portava drogas no momento em que foi abordado.

