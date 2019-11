Homem é tirado à força de casa e morto a pauladas em campo de futebol em Águas Lindas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A identidade desse acusado não foi revelada pelos policiais, que também não quiseram falar com os jornalistas sobre o homicídio. Uma mulher com uma criança, de cerca de 6 anos, se apresentou à policia afirmando ser a companheira do homem detido.

O homicídio de César Pereira da Silva, 25 anos, ocorreu por volta das 19h, quando, segundo o sargento Esiel Ripardo, do 30º Batalhão da Polícia Militar, três homens invadiram a casa da vítima e o tiraram à força, arrastando-o por cerca de 100 metros e já o espancando com paus e um objeto cortante – enxada ou terçado – até entrarem numa viela que dá para um grande campo de futebol gramado, onde a execução foi consumada.

