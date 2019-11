Homem apedreja terreiro após sentir “cutucadas no ânus”

(foto: Divulgação/PM)- Um homem foi preso após invadir, nesta terça-feira (26), um terreiro de Candomblé, em Cuiabá (MT), e apedrejar o templo e os membros frequentadores do espaço.

Na delegacia, Samuel Martins de Oliveira, 40, após alegou que sentiu “cutucadas no ânus” por causa de um feitiço lançado por um frequentador do local.

Samuel entrou no local, por volta das 3h10, durante uma cerimônia religiosa. Com várias pedras na mão, o suspeito surtou e quebrou vidros da janela do terreiro e de um carro. Em seguida fugiu.

Poucos minutos depois Samuel voltou e invadir a casa, onde estava ocorrendo trabalhos religiosos, pelo telhado e jogou algumas pedras para acertar os frequentadores.

A mãe de santo chamou a polícia. Porém, antes dos policiais chegarem o homem ainda surtado com um facão na mão ameaçou matar a mulher. Uma viatura da PM chegou e o suspeito foi preso em flagrante.

26/11/2019, 22:15

