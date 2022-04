Homem é vítima de tentativa de homicídio após criminosos invadirem sua casa

Raimundo dos Santos Melo, de 44 anos, foi socorrido para o hospital e não corre risco de morte – (Foto:Reprodução/ Correio de Carajás)

Raimundo não soube repassar informações sobre a identidade dos suspeitos que atentaram contra a vida dele.

Raimundo dos Santos Melo, de 44 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio, na tarde desta sexta-feira (15), em Parauapebas, no sudeste paraense. Ele foi socorrido e levado ao hospital municipal, onde recebeu atendimento médico. Raimundo não corre risco de morte. Com informações do site Correio de Carajás e O Liberal.

Por:Jornal Folha do Progresso em 16/04/2022/07:37:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...