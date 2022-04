Foragido da justiça é morto durante troca de tiros com a polícia, em Santarém

Arma apreendida durante a ação policial. (Reprodução/ Redes sociais)

A polícia identificou que o homem tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por violência doméstica; ele também era suspeito de assassinar o próprio irmão no ano de 2015

O foragido da Justiça Celso Elias Rocha Nascimento, mais conhecido como “Maninho”, de 33 anos, morreu durante uma troca de tiros com a polícia, na manhã desta sexta-feira (15), em Santarém, no oeste paraense. Durante a ocorrência, um outro homem ficou ferido. Não há informações sobre o estado de saúde dele. (A informação é de O Liberal)

Jornal Folha do Progresso em 16/04/2022/07:37:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...