Chacina de Pau D’Arco completa 3 anos sem previsão para o julgamento dos suspeitos no Pará

Um homem que estava com o grupo que morreu durante o massacre conta que, pra conseguir sobreviver, ficou 36 horas escondido dentro do mato enquanto ouvia o grito dos amigos, que eram torturados e mortos.

O crime ocorreu durante o cumprimento de 14 mandados de prisão pela morte do segurança da propriedade. O Ministério Público do Pará (MPPA) denunciou policiais pelos crimes de homicídio, tortura, associação criminosa e fraude processual. Em depoimento, os policiais afirmaram que o grupo de posseiros que estava na fazenda tinha arma de fogo e recebeu a polícia a tiros.

Dezesseis dos 17 policiais suspeitos de envolvimento no crime serão submetidos a júri popular, que está sem data marcada. Atualmente, cerca de 150 famílias de trabalhadores rurais continuam na fazenda, sobrevivendo do que plantam e com medo de serem despejadas.

Completou três anos domingo (24) da “Chacina de Pau D’ Arco”, como ficou conhecido o massacre de dez trabalhadores rurais durante uma ação policial na Fazenda Santa Lúcia, no sudeste do Pará.

