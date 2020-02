Homem encapuzado é morto dentro de carro e jogado no meio da rua

Crime aconteceu em plena luz do dia em Castanhal – (Foto:Reprodução)

No final da tarde desta quinta-feira (27), um homem foi morto a tiros no bairro Novo Estrela, em Castanhal, município do nordeste paraense, em um caso que chocou os moradores do bairro e deixou várias dúvidas.

O crime foi por volta das 18h, no bairro Novo Estrela, e várias pessoas viram quando o homem, com a cabeça coberta por um capuz, foi morto dentro de um carro e arremessado para do veículo, abandonado na rua de terra.

Segundo o 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no fim da tarde, um carro modelo Fiat chegou na alameda Lucimar Cruz, uma viela de terra batida no final da rua Primeiro de Maio, e parou. Ainda dentro do veículo, os ocupantes dispararam contra o homem encapuzado e simplesmente jogaram o corpo para fora do carro. Em seguida, deixando tudo ainda mais estranho, um homem que vinha de motocicleta logo atrás parou no meio da rua, abandonou o veículo que pilotava e entrou no carro prata de onde o corpo foi jogado, fugindo em alta velocidade com os executores.

Populares contaram que ouviram uma discussão antes do homem ser morto e desovado na rua. Tentando elaborar uma história coesa para a cena que presenciaram, os moradores acreditam que se tratava de um grupo de criminosos que teve uma briga antes ou após de um assalto, matando um dos comparsas discordante. Contudo, até o momento, nada foi confirmado pela Polícia Civil, que segue investigando o caso por meio da Divisão de Homicídios de Castanhal.

O 5º BPM seguiu fazendo rondas no local durante a noite e faz a segurança da cena do crime enquanto aguardava o fim dos trabalhos da unidade regional do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. O corpo foi removido e levado pelos peritos para passar por análises no laboratório, mas até o fim da noite, seguida sem identificação.

