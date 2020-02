Casal morre em ultrapassagem na entrada de Capanema

(Foto:Reprodução) – Moto em que os dois estavam se chocou com a traseira de um carro na rodovia PA-124

Um grave acidente tirou a vida de um casal no começo da tarde desta quinta-feira (27) em Capanema, município do nordeste paraense.

Paulo Alexandre da Fonseca, de 25 anos, e Dayane Teixeira Barbosa, de 26 anos, morreram ao fazer uma ultrapassagem de motocicleta em um trecho da rodovia PA-124 ao colidirem com um carro. Até o momento, os relatos colhidos pela polícia no local demonstram que o acidente foi causado pelo casal, mas o caso ainda segue sob investigação.

Segundo informações do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), o acidente foi por volta das 14h, na entrada do município de Capanema. Testemunhas contaram à Polícia que o casal vinha na moto pilotada por Paulo no sentido de que vem de Salinópolis, e em certo momento, tentaram fazer uma ultrapassagem.

O condutor não teria calculado o tempo certo e, quando tentou voltar para sua pista de origem ao perceber que vinha um outro veículo em sua direção, se chocou na traseira de um carro, modelo Honda Civic.

Com o impacto, os ocupantes da moto foram arremessados e atingiram outros veículos, que também perderam o controle, com dois carros saindo da pista. No total, três carros e a moto do casal se envolveram no acidente.

Os demais envolvidos no acidente tiveram escoriações, enquanto Dayane e Paulo morreram no local, sem chances de socorro. A pista foi parcialmente interditada durante a maior parte da tarde para que os profissionais da unidade regional do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Castanhal pudessem remover os corpos. Paulo e Dayane eram moradores de Salinópolis, e pelas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram a perda do jovem casal.

