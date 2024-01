Homem engravida 5 mulheres e elas fazem chá de bebê juntas

Um caso curioso viralizou nas redes sociais: um homem teria engravidado cinco mulheres e elas se juntaram para fazer o chá de bebê.

Mesmo em situações delicadas ou embaraçosas, algumas pessoas levam tudo na “esportiva” e conseguem se adaptar facilmente.

Nesta semana, uma mulher causou confusão e surpresa na internet ao revelar uma situação curiosa. Segundo a moça, que está grávida, o pai do seu filho também engravidou outras quatro mulheres.

O caso todo foi contado pela tiktoker Lizzy Asliegh. Conforme o relato dela na rede social, mesmo com a situação complicada, todas as mulheres decidiram fazer o chá de bebê juntas, em uma única festa.

No vídeo compartilhado, Lizzy mostra todas as moças se preparando para a festa, com a legenda: “Quando o pai do seu bebê engravida outras quatro meninas ao mesmo tempo”.

A publicação viralizou na internet e já tem mais de 10 milhões de visualizações. Veja:

“Não podemos mudar o fato de que ele é o pai dos nossos bebês e tudo acontece por uma razão. Nós decidimos que trabalharíamos juntos e nossas famílias apoiam a nossa decisão”, declarou Lizzy em uma das publicações sobre o caso.

Mesmo com o relato, algumas pessoas duvidaram da veracidade da história. “Isso tem que ser uma piada”, disse uma internauta. “Se dar bem com as crianças, tudo bem, mas ficar com o pai e até tirar fotos com ele é constrangedor”, comentou outra.

Lizzy disse que todas decidiram se unir e fazer isso pelos bebês, e que receberam apoio das famílias. Por conta da peculiaridade da história, muitos seguidores pediram atualizações sobre o caso. “A gente provavelmente deveria começar um [canal]”, respondeu a moça em um dos comentários.

