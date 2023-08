Homem escreve ‘SOS’ na areia de ilha e é resgatado após três dias isolado

Homem ficou isolado sozinha em ilha por três dias (Reprodução/Guarda Costeira dos Estados Unidos)

Segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos, o homem também disparou sinalizadores de fumaça para tentar chamar a atenção de quem estivesse por perto

A Guarda Costeira dos Estados Unidos resgatou na última sexta-feira (18) um homem, de 64 anos, que ficou preso por três dias na ilha de Cay Sal, nas Bahamas, após ele escrever “SOS” na areia da praia e disparar sinalizadores de fumaça para pedir ajuda.

Após o veleiro onde estava sofrer danos, o homem escreveu a mensagem no chão e utilizou os aparatos de socorro para pedir ajuda. Os avisos foram vistos por uma tripulação da Guarda estadunidense, que se dirigiu até o local para resgatá-lo.

Em primeiro momento, os militares deixaram suprimentos, como água, comida e um rádio para estabelecer comunicação com o homem. Em seguida, uma tripulação foi encaminhada para resgatar o homem, que foi levado para a Força Real de Defesa das Bahamas em “boa saúde”, segundo as autoridades locais

A Guarda Costeira informou ainda que suas aeronaves realizam patrulhas regulares no Estreito da Flórida, inclusive sobre Cay Sal, e por isso conseguiram avistar o pedido de ajuda pelo sinalizador vermelho que o homem disparou.

“Estamos orgulhosos de ter salvado a vida deste homem”, afirmou o suboficial de 3ª classe Dev Craig, vigia do setor da Guarda Costeira em Key West. “Este caso serve como um exemplo perfeito de por que você deve ter o equipamento de segurança adequado em sua embarcação. Sem ver o sinalizador, o caso pode não ter tido um bom resultado”, completou o militar.

