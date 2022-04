Homem esfaqueia companheira e se entrega à polícia

O crime ocorreu no início desta segunda-feira, 4 de abril de 2022, no bairro Bela Vista, em Novo Progresso. (Foto: Ilustrativa)

A vítima foi socorrida e levada para Hospital Municipal de Novo Progresso-PA.

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. O crime ocorreu por volta das 01h00min desta segunda-feira,4 de abril de 2022,na rua Tapajós, bairro Bela Vista em Novo Progresso.

A Guarnição da polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de tentativa de homicídio, chegando ao local a vítima Francisca Pinheiro de 29 anos, já havia sido socorrida para hospital Municipal. No local os militares foram informados via rádio que o nacional Sidney Silva, estava no Quartel da PM confessando o ato de esfaqueamento. Sidney estava visivelmente embriagado, e disse para os policiais que a arma do crime foi jogada no mato e não foi encontrada.

A vítima Francisca Pinheiro de 29 anos, passou por cirurgia onde foi realizado um procedimento chamado laparotomia, e tem estado de saúde estável.

Sidney foi preso em flagrante encaminhado para DEPOL para procedimentos.

A faca usada no crime não foi localizada.

