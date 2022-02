Três acidentes envolvendo carretas carregadas com soja e adubo foi registrado nesta sexta (18) na BR 163

No Mato Grosso motorista morreu em colisão entre carretas. (fotos Via WhatsApp)

Três acidentes foram registrados nesta sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022 na rodovia BR-163 entre MT/PA.

O mais grave aconteceu no Mato Grosso na BR-163, na divisa entre os municípios de Terra Nova do Norte e Nova Santa Helena, motorista morreu no local. As carretas têm identificação das empresas sediadas em Novo Progresso -PA; Martelli e Batista.

A vítima ainda não foi identificada.

Uma imensa fila de veículos se formou no local.

No Pará mais dois acidentes foi registrado sem vítima fatal. Os acidentes foram registrados no trecho Novo Progresso/Miritituba, uma carreta carregada de adubo ao desviar de buraco na pista um dos bi trem desgovernou e tombou. Na serra Maggi outra carreta saiu da pista e tombou.

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/02/2022/08:15:55

