Homem esfaqueia mulher casada após recusa de sexo

(Foto: divulgação) – Um homem de 45 anos foi preso após esfaquear uma mulher de 24 anos em Água Clara(MS), no fim de semana.

Segundo a polícia, ele tentou manter relações sexuais com a esposa do amigo e, como ela se negou, ele fez ameaças e feriu a vítima com um golpe no pescoço.

Conforme a polícia, o casal teve uns problemas com o imóvel onde estava e o suspeito então ofereceu uma moradia temporária para eles. Neste período, o homem demonstrou interesse em ter relações sexuais com a mulher. Ela se negou, contou ao companheiro de 30 anos e ambos então saíram do local.

No último sábado (11), o casal estava em um bar e o homem então foi até lá, ressaltando que iria matá-los. No entanto, eles não acreditaram. Após um tempo, a vítima de dirigiu até uma máquina e o suspeito a puxou por trás, puxando os seus cabelos e passando a faca na garganta dela.

Em seguida, tentou dar mais golpes, só que foi impedido pelo marido da vítima, o qual desferiu um golpe com um taco de sinuca na cabeça do agressor, de acordo com a polícia. Na sequência, a mulher foi levada ao hospital da cidade, sendo liberada após a equipe médica confirmar que o corte não atingiu nenhuma artéria.

Com o depoimento da vítima, a polícia iniciou as buscas e encontrou o suspeito. Ao G1 o delegado Felipe Rossato, responsável pelas investigações, disse que ele permaneceu em silêncio em todos os questionamentos.

“Ele foi preso em flagrante pela tentativa de feminicídio. Hoje nós ainda devemos fazer algumas diligências, já que o casal estava em um bar e outras pessoas presenciaram a cena. Em seguida, com a prisão e indiciamento dele, o inquérito deve ser relatado”, finalizou o delegado.

