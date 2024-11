Polícia Civil prende em Sinop | MT padrasto que abusou por mais de um ano de enteada

Foto: Reprodução / PC/MT | Ouvida em escuta especializada, a criança relatou os abusos por parte do padrasto e que o suspeito ainda a ameaçava.

Policiais da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Sinop cumpriram, nesta sexta-feira (22.11), a prisão preventiva de um homem de 45 anos que abusou sexualmente da enteada, uma criança de nove anos.

A delegacia especializada foi comunicada no início deste mês pelo Conselho Tutelar que recebeu uma denúncia sobre uma criança que sofria abusos sexuais dentro de casa.

Imediatamente após a denúncia, os conselheiros foram até a residência da vítima, que havia faltado às aulas. A mãe da criança ficou nervosa com a presença dos conselheiros, que informaram que a menina seria levada à delegacia e a mulher poderia acompanhar a menor. A mãe não se manifestou na hora.

Ouvida em escuta especializada, a criança relatou os abusos por parte do padrasto e que o suspeito ainda a ameaçava, caso relatasse o que acontecia. Os abusos aconteciam desde o ano passado.

A Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela medida protetiva de afastamento do padrasto da residência, para que a criança pudesse retornar em segurança à sua casa. Contudo, foi necessário encaminhar a menor a um lar de acolhimento, pois a mãe não acreditou na filha.

A delegada Renata Evangelista representou pela prisão preventiva do padrasto. Após ser preso nesta sexta-feira, ele confessou em interrogatório os abusos e ainda disse que “via prazer no rosto da vítima”.

