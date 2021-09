Médica é encontrada morta dentro de hospital no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda segundo funcionários do hospital, no bolsa de Aline foram encontradas seringas, medicamentos tranquilizantes para insônia e sedação, além uma pequena quantidade de cocaína. Ainda não foi descartada a suspeita de overdose.

Segundo informações que circulam nas redes sociais, a médica estaria com grande carga de estresse por excesso de trabalho. Colegas que trabalhavam com ela no hospital, disseram que Aline fazia muitos plantões e que tinha assumido a gerencia de outro hospital há pouco mais de uma semana.

(Foto:Reprodução) – Uma médica foi encontrada morta dentro do hospital das clinícas no município de Ananindeua, na madrugada de segunda-feira, 13.

