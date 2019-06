Homem estrangula o filho de quatro anos e se mata após negar pedido de separação

(Foto:Reprodução)-Um homem, de 37 anos, estrangulou o próprio filho, Davi Gabriel Franco da Rosa, de quatro anos, na madrugada do último domingo (16). Após matar a criança, ele cometeu suicídio. O crime ocorreu em Piraquara, município da Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com a Polícia Militar, a mãe do menino encontrou os corpos em casa. Ela e o marido estavam em processo de separação há cerca de um ano. Os dois estavam juntos há cerca de oito anos, mas o homem não aceitava o término do relacionamento.

Quando chegou ao local do crime, a mulher encontrou uma carta escrita pelo pai, onde confirmava que a motivação do crime seria o fim da relação. “Nela, esse pai relata que não aceitava o fim do relacionamento. Então, pode ter esperado ficar sozinho com o filho e cometeu o crime”, explicou o tenente da PM.

Segundo levantamento preliminar, o menino foi morto por estrangulamento. Já o pai foi encontrado enforcado no banheiro da residência. Os corpos foram recolhidos por equipes do Instituto Médico (IML).

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

(Com informações do Portal do Holanda)

Por:Paloma Lobato

