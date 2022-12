Homem finge ser vitima de assassinato e é preso em Castelo de Sonhos

Um homem identificado como Helinho foi preso em Castelo de Sonhos no domingo, 18 de dezembro após fingir está morto, vitima de disparos de arma de fogo.

Segundo informações que circulam nas redes sócias, o próprio Helinho teria divulgado a informação nos grupos de Whatsapp.

Na informação divulgada, junto com a imagem de Helinho estirado ao chão, dava conta que o mesmo teria sido vítima de disparos de arma de fogo.

Diante das informações a Policia Militar e Civil e equipe funerária foram acionadas para registro da ocorrência e retirada do corpo do local.

Ao averiguar a situação as polícias militar e civil constataram que as informações, era falsa, diante dos fatos Helinho foi encaminhado a delegacia para explicar a situação ao delegado.

Fonte:Portal Castelo ON Line com fotos

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 27/12/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...