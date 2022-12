Motociclista sem CNH é flagrado bêbado, sem capacete e com moto sem placas em Altamira

Faca foi apreendida com motociclista sem CNH e embriagado em Altamira — Foto: PRF/Reprodução

Ele ainda estava armado com faca, fazendo manobras perigosas e acabou preso. Carona também estava sem capacete e embriagado, segundo PRF.

Um homem foi preso por embriaguez ao volante e por porte de arma branca em Altamira, sudoeste do Pará. Além de estar bêbado, o motociclista não tinha CNH, estava sem capacete e com a moto sem placas. Ele ainda estava fazendo manobras perigosas.

O carona também estava sem capacete e embriagado, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A prisão ocorreu no domingo (25), mas foi divulgada na terça-feira (27) pela PRF.

O motociclista foi flagrado pelos policiais rodoviários conduzindo uma moto realizando manobras perigosas em um trecho de rodovia não pavimentado, o que exige ainda amais atenção dos motoristas

“Diante do perigo iminente a outros usuários, houve a necessidade de se realizar a abordagem à referida motocicleta. De imediato, foram identificados claros sinais de embriaguez no passageiro e no condutor”, detalhou a PRF.

O teste de etilômetro apontou teor alcoólico de 0,86 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expelido. O motociclista revelou aos policiais que estaria bebendo desde o dia anterior, para celebrar o Natal.

O homem informou ainda que estava com uma faca “para defesa pessoal e a entregou para a equipe” e que não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ele foi preso por embriaguez ao volante, e também enquadrado por porte de arma branca e levado a delegacia. O passageiro foi liberado. A idade e identidade do motociclista não foi revelada. (Com informações do g1 Pará).

Jornal Folha do Progresso em 28/12/2022

