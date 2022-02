Homem flagrado furtando loja de celular em Novo Progresso, é flagrado em Moraes Almeida

(Foto:Reprodução Youtube) – Um homem foi flagrado furtando loja de Celulares “Dudu Celulares” em Novo Progresso, continua fazendo vitimas na região. Nesta quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, o criminoso [tem oferta de recompensa para quem indicar o paradeiro], foi flagrado furtando a loja Fort Moveis no distrito de Moraes Almeida (distante 100 km de Novo Progresso).

Leia Também:Dono de loja de celulares roubada em Novo Progresso oferece recompensa por informações sobre suspeito

As imagens do circuito de segurança da loja, que fica na área central do distrito, ele tenta arrombar a porta, sai busca mais equipamento e volta e realiza o furto.

O furto aconteceu por volta das 21h30min, da quinta-feira (17), o criminoso sem camisa fica visível para a câmera. O caso está sendo investigado pela polícia. O suspeito ainda não foi identificado. O criminoso pela segunda vez é flagrado em furto ha empresas de eletro eletrotônico. A loja não divulgou o que foi levado!

Assista ao Vídeo

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/02/2022/07:57:07

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...