Dono de loja de celulares roubada em Novo Progresso oferece recompensa por informações sobre suspeito

O proprietário da loja de telefones celulares “DUDU CELULARES” assaltada no último dia 4 de fevereiro de 2022, em Novo Progresso, está oferecendo uma recompensa para quem souber informações que levem à prisão do suspeito do crime.

O empresário disse que já procurou a Polícia Civil onde registrou ocorrência policial, com as imagens das câmeras de segurança, ainda não foi identificado o suspeito. O Criminoso agiu sozinho, arrobando grade de ferro e entrou pela porta da frente da loja.

O dono da loja que levou prejuízo de mais de R$ 50 mil, está oferecendo recompensa por quem passar informações sobre o paradeiro do criminoso. Quem tiver informação pode ligar direto para o n.º (93)98119 5900 e combinar.

O assalto aconteceu por volta das 03h30min, do dia 4 de fevereiro, na rua Tupy centro da cidade, e foi filmado por câmeras de segurança. A ação causou um prejuízo de cerca de R$ 50 mil ao empresário.

Quem tiver informações, deve entrar em contato com a policia através do telefone (82) 99965-3015 ou pelo Disque Denúncia da Polícia, 181. O Jornal Folha do Progresso também recebe denúncias sob sigilo absoluto, através do fone (93) 98404 6835>

Jornal Folha do Progresso em 09/02/2022/07:38:00

