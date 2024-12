Homem leva cinco tiros na cabeça, sobrevive e entrega suspeitos em Belo Horizonte

(Foto: Reprodução) – Um dos suspeitos conseguiu fugir da polícia após pular em um rio

A polícia prendeu um homem de 24 anos, mas segue em busca de outro, de 20, e de um adolescente de 16 anos, suspeitos de participação em uma tentativa de assassinato ocorrida durante a noite dessa terça-feira (3) no bairro Ribeiro de Abreu, região Nordeste de Belo Horizonte.

A vítima, de 32 anos, foi baleada várias vezes na região da cabeça. Militares receberam um chamado até a rua da Balança,e lá se depararam com a vítima pedindo socorro. Ele foi encaminhado ao Hospital Risoleta Neves, onde recebeu atendimento médico. Consciente, o homem baleado conseguiu descrever os atiradores.

Durante patrulhamentos na região, os policiais visualizaram dois homens com características parecidas com as repassadas pela vítima. Com a aproximação da viatura, os suspeitos correram. Um deles apontou uma arma para os policiais, que atiraram 30 vezes em sua direção. Ele pulou em um rio e fugiu a nado, não sendo encontrado pelos militares.

O segundo suspeito fugiu sentido MG-020, onde foi cercado por viaturas na altura do bairro Aarão Reis. Em conversa com os militares, o homem detido afirmou que a ordem de execução da vítima partiu de um traficante da região, identificado como Felipe. Afirmou também que o adolescente que conseguiu fugir foi quem atirou contra a vítima.

O homem baleado segue internado sob escolta policial, pois estava com mandado de prisão em aberto.

Fonte: João Eduardo Santana e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2024/16:07:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...