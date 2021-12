Homem leva namorada de 13 anos a consulta e acaba preso por estupro de vulnerável, no Pará

O rapaz estaria tentando acompanhar a esposa, uma adolescente de 13 anos, com quem se relacionava há 7 meses, em uma consulta médica (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

Isaías trabalhava como agente funerário, mas foi demitido recentemente da empresa onde trabalhava.

Um homem identificado como Isaías Carlos Silva do Carmo, de 21 anos, mais conhecido como “Diretor”, foi preso na madrugada desta sexta-feira (3), no momento em que tentava invadir uma área médica do Hospital Geral de Parauapebas (HGP), no sudeste do Pará. As informações são do site Debate Carajás.

Isaías estaria tentando acompanhar a consulta médica da esposa. A Polícia Militar foi acionada e, durante a busca pessoal, descobriu-se que a companheira do rapaz, na verdade, era uma adolescente de apenas 13 anos. Isaías afirmou que teria um relacionamento com a adolescente há cerca de 7 meses. A jovem foi submetida a exame de gravidez, mas o resultado deu negativo.

Diante da suspeita do crime de estupro de vulnerável, o homem recebeu voz de prisão e foi apresentado na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas, onde ficou preso à disposição da Justiça. A investigação será acompanhada pelo Conselho Tutelar do município.

Histórico

Em Parauapebas, Isaías afirmava que já teria sido policial militar, civil, médico e jornalista responsável por uma página de notícias da cidade. Porém, uma investigação mais a fundo sobre a vida do suspeito levou as autoridades policiais a descobrirem que, na realidade, ele atuava como agente funerário, mas foi demitido recentemente da empresa onde trabalhava.

03.12.21 19h50

