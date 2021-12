Carreta com R$ 2 milhões em cigarros é apreendida na BR-163

Caminhão transportava 600 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai

Policial em meio as caixas de cigarros encontradas na carreta. (Foto: PRF)

Caminhão carregado com 600 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, foi apreendido na madrugada desta sexta-feira (3), em Eldorado, município que fica a 442 quilômetros de Campo Grande. A carga foi avaliada em mais de 2 milhões de reais.

O carregamento era transportado em Volvo/FH12, abordado por policiais rodoviários federais em ronda na BR-163. Ao parar, o condutor confessou que transportava cigarros de origem estrangeira. As caixas com logo “R7” ocupavam os dois reboques do caminhão.

O destino do carregamento, bem como a identidade do motorista, não foram divulgados. Diante do flagrante o motorista foi encaminhado à Polícia Federal em Naviraí e a carreta com os cigarros foi entregue à Receita Federal em Mundo Novo.

Fonte:CAMPO GRANDE NEWS/Por Adriano Fernandes | 03/12/2021 19:33

