Homem mantém idosa de 70 anos mais de quatro horas refém em Moju, nordeste do Pará

Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria se envolvido em uma briga e invadido a casa da vítima durante a fuga.

Uma idosa de 70 anos foi feita refém por mais de quatro horas nesta quarta-feira (1º) no município de Moju, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, um homem, que teria se envolvido em uma briga, invadiu a casa da vítima durante a fuga.

Segundo a Polícia, o sequestrador estava armado com uma faca. Após horas de negociação com policiais, o suspeito exigiu a presença da imprensa e de um colete a prova de balas. Logo em seguida, ele se entregou.

O homem foi preso e encaminhado para a delegacia do município. A idosa recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Corpo de Bombeiros e depois foi encaminhada ao hospital de Moju.

Por G1 PA — Belém

01/01/2020 18h02

