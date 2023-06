Homem mata companheira e tenta fugir pelo telhado, em Belém

Vítima foi morta com arma branca nesta sexta-feira. Segundo polícia, suspeito foi hospitalizado após segurar em fios de alta tensão.

Uma mulher foi morta dentro da própria casa nesta sexta-feira (2), em Belém. O suspeito do crime, companheiro da vítima, tentou fugir pelo telhado da residência e se feriu ao pegar em cabos de alta tensão. Os policiais conseguiram capturá-lo e ele foi internado.

A vítima, Silvana Santos de Oliveira, de 53 anos, morava com o suspeito há três meses, como mostrou o Bom Dia Pará – veja no vídeo abaixo. A morte teria ocorrido durante uma discussão entre o casal, quando ele feriu a companheira com uma arma branca dentro da residência onde moravam, na travessa Antônio Baena, no bairro da Pedreira. Vizinhos relataram que o homem seria usuário de drogas e que as brigas com a vítima eram constantes. “Ele saiu em fuga pelos telhados. Tentou suicídio, subiu no poste, fez contato com alta tensão, foi para o hospital e estabilizado. Já tem passagens por roubos, furto e deveria usar tornozeleira eletrônica, mas não estava usando”, informou um dos policiais que atenderam a ocorrência. Após a situação, o homem foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. De acordo com a polícia, o suspeito já tinha passagens por outros crimes e deveria estar sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica, que ele não utilizava no momento da ocorrência. Segundo a corporação, o equipamento foi encontrado depois. A polícia pontuou que, assim que se recuperar, o homem deve ser preso efetivamente e responderá por feminicídio.

Fonte:Por g1 Pará e Lucas Trevisan TV Liberal – e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/06/2023/12:39:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...