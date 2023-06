Menina de 14 anos dada como desaparecida em SP estava com professor no DF

O homem, de 25 anos, conheceu a adolescente, 14, em um jogo on-line. Ele pagou R$ 4 mil para um motorista de app trazê-la ao DF

Um professor de 25 anos da rede pública do Distrito Federal foi preso por induzir uma adolescente de 14 anos a fugir de casa. De acordo com a investigação da Divisão de Repressão a Sequestros da Polícia Civil (DRS/PCDF), o homem conheceu a adolescente, que mora em São Paulo, por meio de um jogo on-line.

Eles teriam iniciado um namoro virtual. O professor dizia ser apaixonado, até que comprou passagem de ônibus para ir a São Paulo. O nome dele não foi revelado pela polícia.

Ele chegou em SP em 30 de maio e marcou de encontrar com a menina em uma pizzaria próxima à escola dela. O docente chegou ao ponto de encontro com um motorista por aplicativo, por volta das 15h.

Segundo a PCDF, o educador pagou R$ 4 mil pela viagem via Pix para outro motorista de aplicativo levar ele e a adolescente de volta para o DF.

Os dois chegaram a Brasília nesta quarta-feira (31/5). Porém, após conversar com a própria mãe sobre o ocorrido, o professor decidiu que a garota deveria retornar para São Paulo — neste momento, a menina avisou aos pais, que estavam a tratando como desaparecida.

Sozinha e sem dinheiro

O professor levou a garota para a rodoviária interestadual e a deixou sozinha e sem dinheiro, alegando que ela teria pedido para ficar sozinha no local, pois tinha medo de ser preso.

A Divisão de Repressão a Sequestros foi acionada e localizou a adolescente na rodoviária. Ela estava “bastante assustada”, mas conseguiu informar o primeiro nome do professor.

Com o auxílio do Instituto de Identificação da PCDF, o homem foi identificado e preso. Os pais da adolescente vieram ao encontro da filha e já retornaram para casa em São Paulo.

Segundo a PCDF, o professor consta como aprovado em concurso da Secretaria de Educação do DF.

Fonte: Samara Schwingel – e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/06/2023/13:00:23

