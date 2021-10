Homem mata e esquarteja cadela, em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – Um fato de muita covardia aconteceu na noite desta quarta-feira (20) na 30° rua no bairro Piracanã. Um homem identificado como Marcelo Gaspar Mesquita, teria matado a golpes de facão uma cadela.

Segundo membros da ONG O Sol Nasce Para Todos, os mesmos receberam uma denúncia por populares de que Marcelo teria agredido de forma brutal uma cadela que estava prenha com golpes de facão. De posse das informações, a equipe da ONG, juntamente com uma veterinária, dirigiu-se até o local e constataram os fatos e nada puderam fazer pelo animal que já estava morto.

Segundo as informações dos populares o homem estaria cortando uma árvore no local e incomodado com os latidos da cadela agiu de forma cruel e covarde matando e esquartejando o animal que ainda estava prenha de seis filhotes.

O caso foi registrado pela ONG na delegacia, o advogado da entidade frisou a necessidade da prisão do suspeito para que as pessoas possam tomar consciência de que praticar esse tipo de crime é passível de punição. A integrante da diretoria da ONG, Aline Borges, ressaltou a banalidade que motivou a ação do suspeito e lembrou da Lei Sansão que prevê pena de reclusão de dois a cinco anos para prática de abuso e maus tratos.

Ainda foram realizadas diligências na região no período da madrugada para encontrar Marcelo, no entanto não tiveram êxito. Segundo informações, há a possibilidade do suspeito se apresentar de maneira espontânea ainda na tarde de hoje na Delegacia de Polícia.

