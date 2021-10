Pró-Saúde está com vagas de emprego em hospitais no Pará

Os interessados devem acessar o site da entidade para a inscrição no processo seletivo

A Pró-Saúde, uma das maiores entidades filantrópicas de gestão em serviços de saúde e administração hospitalar do Brasil, está com vagas de emprego abertas no estado do Pará.

As oportunidades são para atuação nos municípios de Altamira, Barcarena, Belém e Santarém, nas áreas assistenciais, administrativas e de apoio, contemplando diferentes níveis de escolaridade. Pessoas com Deficiência (PCDs) podem se candidatar.

No Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB), unidade de média e alta complexidade localizada a 114 Km da capital, as oportunidades são para técnico de enfermagem e supervisor de nutrição. Para esses cargos, os interessados podem se candidatar até o dia 5 de novembro.

Já no Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira, as oportunidades são para Jovem Aprendiz. Pessoas com Deficiência (PCDs) podem participar do processo seletivo. As inscrições vão até o próximo domingo, 24.

No Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, existem oportunidades para auxiliar administrativo, técnico de enfermagem, copeiro e auxiliar de higienização e limpeza. O prazo para inscrição é até a próxima sexta-feira, 22 de outubro.

No Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, região Oeste do Pará, há vagas para atuação nos cargos de auxiliar administrativo e agente de portaria, destinadas exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PCDs). As vagas seguem abertas até que sejam preenchidas. As inscrições também integrarão o banco de dados do HRBA, para oportunidades futuras.

Processo seletivo

Para participar, é necessário que o candidato acesse o menu “Trabalhe Conosco”, no site da Pró-Saúde e, em seguida, a opção “Conheça nossas oportunidades”, clique na vaga desejada e realize a inscrição. O endereço do site da instituição: https://www.prosaude.org.br/

Informações adicionais, como requisitos básicos para candidatura, estão disponíveis no site. Os currículos passarão por triagem e os selecionados serão contatados diretamente por cada Hospital. Cada etapa do processo seletivo, como provas e entrevistas, será realizada no próprio local da vaga. Todas as etapas são eliminatórias.