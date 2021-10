PRF prende homem por receptação e uso de documento falso, durante fiscalização em Anapu (PA)

(Foto:Reprodução) – Durante fiscalização no km 496 da BR-220, na última quarta-feira (20) em Anapu (PA), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou uma motocicleta que trafegava pela rodovia sem placa de identificação.

Durante os procedimentos, o condutor do veículo afirmou não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), infração gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Após verificação veicular detalhada da moto, a equipe constatou que o número de identificação veicular (NIV) havia sido adulterado. Além disso, foi verificado também que a numeração do motor também havia sido adulterada, não sendo possível identificar qual seria o veículo original.

Ao ser questionado sobre a origem do veículo, o homem relatou a equipe que havia comprado a moto há aproximadamente 8 anos, pelo valor de 6.000,00 (seis mil reais) no município de Anapu (PA) e que não sabia da origem ilícita do veículo.

Durante a abordagem, o homem também apresentou a equipe o documento do veículo, que inicialmente havia afirmado não estar em sua posse. Após a verificação, foram encontrados indícios evidentes de que se tratava de falsificação, como a impressão por jato de tinta e a cédula não feita em papel moeda. Além disso, o documento não possuía calcografia e o padrão de fonte era diferente do utilizado oficialmente pelo Detran/PA.

Diante dos fatos, foi configurada, em tese, os crimes de receptação de veículo e uso de documento falso. Assim, o condutor e a moto foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Anapu (PA) para a realização dos procedimentos cabíveis.

Por:RG15/ O Impacto com informações PRF

