Homem mata ex-mulher e filha dela a facadas e fere enteado

(Foto: Reprodução)- PM disse que os filhos tentaram impedir o suspeito de matar a mãe quando foram atingidos; mulher tinha medida protetiva contra o ex.

Mãe e filha, de 35 e 18 anos, foram mortas a facadas na noite deste domingo (5/5) em Itajubá, no Sul de Minas. O autor dos crimes é um homem de 50 anos, ex-companheiro da vítima, que segundo a polícia, se matou em seguida.

O crime aconteceu na casa da família, que fica no bairro Novo Horizonte. Vizinhos acionaram a polícia após ouvirem gritos, informando que o homem teria entrado no local para agredir e matar a ex-mulher. A filha dela, enteada do suspeito, tentou impedir e também foi atingida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a jovem estava caída na rua na chegada da corporação, inconsciente e com hemorragia grave. Ela tinha três perfurações no corpo, feitas por uma faca no tórax, abaixo do seio esquerdo, no braço direito e na boca.

A jovem chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Já a mulher de 35 anos morreu ainda no local do crime; o óbito foi constatado por uma equipe do Samu.

O enteado do suspeito, um adolescente de 16 anos, também foi atingido com facadas, mas sobreviveu. Ele foi levado ao hospital e passou por cirurgia. Segundo a Polícia Civil, ele não corre risco de morte.

“A jovem de 18 anos, filha apenas da vítima, foi socorrida ao hospital em estado grave e não resistiu. Um adolescente de 16 anos, também filho da vítima, também foi agredido com a faca e não corre risco de morte”, citou a Polícia Civil.

Ainda segundo a Polícia Civil, a vítima tinha no total quatro filhos de outra relação e dois (que não foram vitimados) do relacionamento com o autor, um bebê de 1 ano e 3 meses e uma criança de 5 anos.

Além disso, o suspeito estava proibido de se aproximar da vítima por meio de medida protetiva. Segundo a polícia, o homem foi encontrado morto ao lado do corpo da ex-companheira.

A polícia trabalha com duas hipóteses, uma de que o homem teria se matado após os crimes e outra de que populares teriam tirado a vida dele. Tudo está sendo investigado. “A causa da morte do autor ainda não foi confirmada e será investigada através do laudo pericial”, disse a PCMG.

Quem são as vítimas?

As vítimas fatais foram identificadas como sendo Francislene Cristina Fermiano (mãe) e Beatriz Aline (filha). Na manhã desta segunda-feira (6/5), os corpos das vítimas e do autor ainda se encontravam em perícia no Instituto Médico Legal.

Mãe e filha serão veladas na Funerária Mantiqueira, em Itajubá. Não há informações de quem seria o autor, o nome dele e onde será enterrado.

Canais para denúncias

A PM reiterou seu compromisso no combate à violência doméstica e citou que está a disposição da população por diversos canais de denúncia, como o 190 e o Disque Denúncia Mulher (180), para que casos como este sejam denunciados e as vítimas sejam protegidas.

“A violência doméstica é um crime e deve ser denunciada. A PMMG oferece apoio às vítimas de violência doméstica, através de diversos programas e serviços especializados. Ligue 190 ou 180 para denunciar”, disse a PM, em nota.

Fonte: Com informação: terradomandu.com.br

