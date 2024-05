Pai e madrasta são presos suspeitos de torturar e matar criança

(Foto: Reprodução)- Menino, que teria 8 anos, foi encontrado nu e com sangramentos no corpo em um imóvel em Vinhedo; Pai e Madrasta ainda tentaram fugir.

A polícia prendeu, nesta segunda-feira (6/5), o pai e a madrasta suspeitos de torturar e matar uma criança em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Segundo depoimentos de familiares à EPTV, o menino, que teria 8 anos, foi encontrado nu e com sangramentos pelo corpo em um imóvel no Parque das Paineiras, perto do meio-dia.

Ainda de acordo com a emissora, um investigador afirmou que a vítima apresentava sinais de estar amarrada, o que, com o fato de apresentar sangramentos no corpo e estar sem roupa, indica a hipótese da prática de tortura.

O policial também disse que o Conselho Tutelar já havia sido acionado algumas vezes para ir até o local com a suspeita de maus-tratos. O corpo da criança foi encontrado por volta das 11h, após uma denúncia chegar à delegacia de Vinhedo.

O pai e a madrasta teriam fugido em dois veículos pela Rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-332), entre o município e Campinas. O homem estava em um carro enquanto a mulher fugia em uma moto. Ao encontrar o casal, moradores da região teriam tentado linchar os suspeitos.

Ambos foram levados ao DP da cidade. Ao chegar no local, o pai teria dito somente que “não foi ele”.

Parentes disseram que o menino foi criado pelas tias, já que o pai ficou cinco anos preso por roubo e a mãe o teria abandonado.

Ainda segundo os familiares, a criança teria voltado a morar com o pai há cerca de um ano e era maltratada pela madrasta por conta de ciúmes.

Consultada, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que a ocorrência ainda está em andamento e mais detalhes serão disponibilizados em breve.

Fonte: Com informação Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/05/2024/09:54:35

