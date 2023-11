Homem mata mãe de 80 anos a pauladas em cidade do Pará camera Cícera Alves da Silva tinha 80 anos | – (Foto>Divulgação/PCPA)

O homicídio aconteceu em Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará, na casa da vítima, uma idosa de 80 anos. O principal suspeito é o filho da vítima Valdenir Alves Rodrigues

Um crime bárbaro chamou a atenção da população de Ourilândia do Norte, no sul do Pará. Valdenir Alves Rodrigues, filho de Cícera Alves da Silva, de 80 anos, confessou ter matado a própria mãe a pauladas, na tarde desta quinta-feira (16). As informações foram divulgadas pelo portal Fato Regional.

Uma equipe da Polícia Civil de Ourilândia do Norte, comandada pelo delegado Elioenai, recebeu a denúncia da morte de uma idosa na rua Castanheira, setor Joel Hermógenes. Quando os agentes chegaram na casa, encontraram uma cena cena digna de filme de terror: Cícera encontrava-se jogada no chão, com ferimentos na cabeça e uma poça de sangue abaixo dela.

O filho da idosa, inicialmente falou ao delegado que ela havia caído de cabeça no chão enquanto limpava a casa. Quando foi constatada a morte por politraumatismo craniano e a perfuração no pescoço da idosa, a versão não convenceu os agentes, que continuaram fazendo uma série de perguntas ao suspeito.

Objeto usado no crime

Com a pressão da equipe do delegado, Valdenir confessou e descreveu com detalhes o crime. Eles teriam discutido pelo fato da Cícera não querer sair da casa para que o filho limpasse. Foi então que o acusado deu uma paulada no pescoço da vítima, que caiu no chão. Em seguida, ele deu mais duas pauladas na cabeça dela.

Na casa foram encontrados resquícios do crime, inclusive o pedaço de pau usado pelo suspeito. Valdenir foi preso sob suspeita de homicídio qualificado e está à disposição da justiça.

Fonte: Lucas Contente, com informações de Fato Regional e DOL/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/11/2023/09:49:38

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

