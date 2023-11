Mais de 40 fazendeiros ajudam no combate a incêndio em Terra Indígena;ASSISTA AOS VÍDEOS

Incêndio foi combatido com maquinários – (Foto>Reprodução)

Na ação, oito indígenas da etnia Chiquitanos foram resgatados, tirados do local e levados para uma área segura.

Mais de 40 fazendeiros ficaram dois dias seguidos combatendo ao incêndio que atingiu a Terra Indígena Portal do Encantado, em Porto Esperidião (358 km de Cuiabá), na região de fronteira entre Mato Grosso e a Bolívia. O fogo teve início no domingo (12) e está praticamente extinto.

O combate contou com apoio do Exército, Corpo de Bombeiros e de moradores da região, principalmente fazendeiros. Ao RepórterMT, o fazendeiro Domingos Gomes, dono de uma propriedade na região, disse que foram dias incessantes para combater as chamas.

“Nós começamos com os maquinários na terça e ficamos até quinta tentando apagar o fogo. Foi demorado, mas agora ele já está apagado. Deixamos alguns tratores com água por lá, caso o fogo acenda de novo”, relata.

Na ação, oito indígenas da etnia Chiquitanos foram resgatados, tirados do local e levados para uma área segura. Não houve vítimas fatais e nem animais mortos. Apenas a flora nativa foi atingida até o momento.

A Terra Indígena Portal do Encantado possui uma área de 43 mil hectares e é ocupada por cerca de 1046 indígenas da etnia Chiquitano.

Assista aos vídeos (abaixo)

