Carga de 17 toneladas de camarão é apreendida em Dom Eliseu, nordeste do Pará

Carga de camarões secos apreendida. — Foto: Ascom Sefa

Carga foi avaliada em R$ 462.425,00.

Uma carga de 17 toneladas de camarão seco foi apreendida em Dom Eliseu, no nordeste do Pará, na terça-feira (17). A Secretaria de Estado da Fazendo (Sefa) autuou a mercadoria em R$ 141.502,05, referente ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Servidores do órgão explicaram que as notas fiscais apresentadas pelo condutor do veículo não possuem registro de passagem por unidades de fiscalização do Pará.

O produto transportado era seco, e, no documento, era identificado como camarão fresco. A carga foi avaliada em R$ 462.425,00.

“A carga era transportada em baú frigorífico. Os documentos fiscais informavam que o produto tinha origem em cidade do Piauí e destino em Ananindeua, no Pará, mas a apuração da fiscalização fazendária comprovou que o camarão vinha do Ceará para Belém”, informou o coordenador da unidade, Roberto Mota.

As notas fiscais informavam sete toneladas de carga, mas na pesagem do veículo em balança eletrônica foram constatadas 25 toneladas, sendo 17 de camarão e o restante de sal.

Por ser perecível, a mercadoria foi entregue à Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) (Com informações g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 19/01/2023/16:38:29

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

