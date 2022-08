Homem mata turista que se masturbava em praia de nudismo olhando para sua mulher

(Fonte: Banco de imagens/Freepik.com) – Praia Turista morreu após ser baleado em praia de nudismo da França

Vítima tinha 46 anos e morreu no local após bala atingir seu peito; atirador foi preso na França

Um turista de 46 anos morreu na praia de nudismo La Mama, na França, no último sábado, 29, após levar um tiro de espingarda. O homem que fez o disparo teria ficado irritado com o turista, pois ele estava encarando sua mulher enquanto se masturbava no local. Segundo divulgado pelo jornal espanhol Marca, antes de atirar, o homem, de 76 anos, discutiu com o turista por ele estar olhando para sua mulher. Ele exigiu que a vítima deixasse a praia, mas como o turista permaneceu no local, ele abriu sua mochila, pegou a espingarda e atirou três vezes. A última bala atingiu o peito da vítima, que morreu no local. O nome dos envolvidos não foi divulgado. A polícia e os serviços de emergência foram acionados por testemunhas que estavam no local. O homem que matou o turista foi preso sem resistir.

O caso está sendo investigado e o atirador pode responder pelo crime de homicídio.

Fonte:Jovem Pan

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/08/2022/08:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...