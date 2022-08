Tragédia: duas pessoas morrem em acidente fatal registrado na BR 163 na noite deste domingo

O sinistro ocorreu na BR 163, comunidade Cipoal, no planalto santareno (Foto:Reprodução: redes sociais)

Duas pessoas morreram em um grave acidente registrado na noite deste domingo (31) em Santarém, oeste do Pará. A tragédia ocorreu na avenida Santarém-Cuiabá, quilometro 14 da BR 163, quase em frente ao antigo Mercadinho Cipoal.

Raimundo Mota, de 66 anos e Antonio Fábio Pereira Palam, de 37 anos, motorista e garupa da moto, morreram na hora.

De acordo com informações do enfermeiro Itamar, do SAMU, uma senhora que conduzia a caminhonete teve escoriações no rosto causado pelos estilhaços de vidro e foi lavada ao Pronto Socorro Municipal para melhor avaliação. O nome dela ainda não foi divulgado.

