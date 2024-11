Paraense que morreu na Ucrânia vendeu moto para custear sonho de lutar na guerra

Foto: Reprodução | A família de Tiago começou a se preocupar ao perceber a ausência de atualizações em suas redes sociais, algo que ele costumava fazer regularmente enquanto estava na guerra

Tiago da Silva Nunes, natural de Rurópolis, no Pará, morreu enquanto combatia na guerra da Ucrânia. Segundo seu amigo Luan Nascimento, Tiago vendeu a motocicleta e guardou dinheiro para financiar seu alistamento, sem informar previamente a família sobre a decisão. “Ele sonhava em servir e ajudar pessoas na Ucrânia. Nos contou só depois de ter tudo preparado, então não conseguimos demovê-lo da ideia”, relatou Luan.

A família de Tiago começou a se preocupar ao perceber a ausência de atualizações em suas redes sociais, algo que ele costumava fazer regularmente enquanto estava na guerra. Na quarta-feira (28), os parentes foram informados de que ele estava desaparecido e ferido. Horas depois, veio a confirmação de que Tiago não havia resistido aos ferimentos. “Por volta das 20h, tivemos a confirmação de que, pelas condições dos ferimentos e do tempo, ele não poderia ter sobrevivido”, afirmou Luan.

A morte de Tiago foi confirmada em nota pela Prefeitura de Rurópolis, divulgada pelo prefeito Joselino Padilha nas redes sociais. Até o momento, o Itamaraty não se pronunciou sobre o caso.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2024/17:43:16

