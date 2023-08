Homem mata vizinho e acaba preso em flagrante enquanto enterrava o corpo no quintal em Sinop no MT

(Foto>Reprodução/Portal Master) – Robson William Clement Arguelho, de 32 anos, estava desaparecido desde o último domingo, quando os familiares fizeram um boletim na delegacia de Sinop (500 km de Cuiabá) comunicando seu desparecimento.

Hoje (10), policiais civis faziam diligências em busca de informações em uma quitinete onde mora o suspeito no parque das Araras, quando para surpresa dos investigadores – acabaram flagrando o suspeito deitado no quintal ao lado do corpo de Robson, que estava sendo enterrado.

O homem foi preso em flagrante. Aos policiais ele alegou que, ‘a vítima estaria assediando sua esposa. Que beberam juntos no domingo, houve um desentendimento quando resolveu mata-lo’.

Após a prisão o homem foi conduzido a delegacia, onde prestou depoimento e foi autuado por homicídio. Ele deve ser transferido a qualquer momento para o presídio “Ferrugem”.

Fonte:Portal Master Sinop/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2023/05:25:27

