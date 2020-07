Homem morre ao ser arremessado no rio após batida de carro em Breves

O corpo foi removido das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital(Foto:WhatsApp)

Um condutor de um veículo, na cor branca, morre após sofrer acidente no município de Breves, na ilha do Marajó, no Pará. Segundo informações da Polícia Militar do Pará, o acidente ocorreu no início da manhã deste domingo (5). E, ao que tudo indica, após a batida, a vítima perdeu o controle do veículo e foi arremessado para o rio.

A Polícia Militar informa ainda que equipes do 9° Batalhão de Polícia foram acionadas para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito, no município de Breves, região do Marajó.

Ao chegar no local do acidente, verificou que “o condutor de um carro branco, provavelmente, perdeu o controle do veículo e foi arremessado para o rio”.

A Redação Integrada contactou com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, e ainda aguarda mais informações sobre o caso.

Ainda segundo a PM, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para resgatar a vítima, “mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local”, disse a Assessoria de Comunicação da PM.

O corpo foi removido das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e foi conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) para o Hospital Municipal de Breves.

Por:ORM Amazonia;Cleide Magalhães

05.07.20 11h27

