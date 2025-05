Homem é conduzido à delegacia após agredir a companheira e ameaçar contaminar policiais com HIV, em Santarém

Foto: Reprodução | Segundo a polícia, o suspeito tentou fugir, resistiu à abordagem e precisou ser algemado após comportamento agressivo; ele foi levado ao hospital antes de ser apresentado na delegacia

Um homem foi conduzido à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, suspeito de ter agredido a companheira na manhã de domingo (4), na rua Padre João, no Centro de Santarém, oeste do Pará.

De acordo com informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de agressão. No local, a mulher relatou que teria sido alvo de agressões verbais por parte do companheiro, além de ter alguns pertences danificados durante a discussão. Ele fugiu logo em seguida.

Durante a abordagem, o suspeito que estava com as mãos sujas de sangue, afirmou ser portador do vírus HIV e ameaçou jogar sangue nos policiais, alegando que poderia contaminá-los.

De acordo com especialistas o risco de transmissão do HIV por esse tipo de contato é extremamente baixo. Para que haja infecção, seria necessário que o sangue entrasse em contato direto com mucosas ou feridas abertas, o que não costuma ocorrer em situações como essa.

Para conter os ânimos, já que o suspeito estava bastante alterado, os policiais algemaram o homem para garantir a segurança tanto dele quanto da equipe. Antes de ser levado para a delegacia, ele foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal para atendimento médico.

O caso foi registrado no plantão do delegado Fábio Amaral, que realizou todas as medidas cabíveis e encaminhou o caso à Justiça.

Fonte: G1 / Jornal Folha do Progresso Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/05/2025/12:40:58

