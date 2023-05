Homem morre após matar a prória filha e genro por vingança

Conforme a PM, Antônio Marcos tinha registros policias por estupro, lesão corporal, ameaça, injúria, ameaça, furto, rixa, desacato, perturbação do sossego e calúnia (Foto:Reprodução/ Redes Sociais).

O autor do crime ainda deixou duas pessoas feridas

Um homem de 45 anos matou a própria filha, de 24, o genro, de 30 e deixou mais dois feridos, no início da manhã da última segunda-feira (01). O agressor também foi morto após ser baleado.

Segundo a Polícia Militar, Antônio Marcos Pereira de Oliveira invadiu a casa onde moravam a filha, Poliana da Silva de Oliveira, e o genro, Ewerton Bett de Oliveira e atirou contra eles por volta de 5h30.

Segundo o delegado Roberto Marin Fronza, que esteve no local, que fica no Oeste de Santa Catarina, presume-se que as vítimas acordaram quando o autor do crime quebrou a janela para invadir a residência.

Ainda de acordo com o delegado, havia cinco pessoas na casa e ao menos duas ficaram feridas. Elas eram o pai e irmão de Ewerton, que moravam na residência. Ambas foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, transferidas ao hospital.

Uma outra mulher, que seria mãe de Ewerton, estava na casa, mas não se feriu. Segundo a polícia, ela teria se escondido no momento da troca de tiros com uma das pessoas atingidas na casa, teria reagido e atingido o invasor, que chegou a ser levado para atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

Segundo o delegado Fronza, pelas informações colhidas no local, “tudo indica que o autor agiu por vingança já que foi processado por sua filha por estupro”.

Conforme a PM, Antônio Marcos tinha registros policias por estupro, lesão corporal, ameaça, injúria, ameaça, furto, rixa, desacato, perturbação do sossego e calúnia.

