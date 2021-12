Homem é amarrado com corda no pescoço e arrastado na lama durante evento;Vídeo

A vítima trabalha como vendedor na cidade (Foto: Reprodução / Youtube)

Imagens assustadoras de um homem amarrado no pescoço por uma corda sendo arrastado no chão ganharam o noticiário nesta semana. A vítima trabalha como vendedor na cidade. O caso aconteceu no último sábado (18), durante a 2ª Edição da Cavalgada das Comitivas, que aconteceu na cidade de Alto Paraíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). O vídeo foi filmado na fazenda do prefeito da cidade, Adilson Rinco (DEM). O local estava alugado para a empresa HC Festas e Eventos. As informações são do portal Metrópoles.

O prefeito afirmou que é comum a locação da fazenda para eventos: “Os cuidados foram tomados. Infelizmente aconteceram essas cenas bárbaras, mas quero deixar bem claro que não tem nada a ver com nossa empresa, com nossa fazenda”. Rinco afirma que, durante o evento, havia segurança privada e ambulâncias disponíveis.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), sob responsabilidade da delegada Bárbara Buttini. A vítima procurou a corporação, mas pediu sigilo no processo. O homem se disse constrangido com a divulgação das imagens de violência. (A informação é do O Liberal)

O suspeito do crime foi identificado e deve ser indiciado por lesão corporal grave por risco de vida.

Suspeito e vítima já se conheciam antes do ato violento. Em outro momento, na mesma festa, o suspeito teria sido visto alterado e segurando uma motosserra.

Empresa pode ser responsabilizada

De acordo com a PCGO, inicialmente, é apurada a responsabilidade civil da empresa em relação à prática de crime no evento, e não jurídica.

A HC Festas e Eventos divulgou uma nota, dizendo que o caso aconteceu após o encerramento do evento: “O Samu e a Polícia Militar foram acionados também por nós, prestando apoio à vítima. Os responsáveis pela organização não têm vínculo com o ocorrido. Lamentamos e faremos o possível para que seja esclarecido”.

Após a divulgação das imagens de violência, a HC Festas e Eventos excluiu sua conta do Instagram.

