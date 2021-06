Homem morre após relação sexual e esposa diz não se lembrar de nada

No local, a Polícia Militar encontrou marcas de sangue e de luta – (Reprodução / Cenário MS)

Damilo Francisco da Silva, de 26 anos, morreu na madrugada deste domingo (6), após manter relações sexuais e fazer uso de cocaína com a esposa, na casa onde moravam em Bataguassu, interior do Mato Grosso do Sul. No local, a Polícia Militar encontrou marcas de sangue e de luta. No entanto, a mulher diz não se lembrar do que aconteceu.

O registro policial aponta que, por volta das 4h30 deste domingo, equipe da PM foi acionada para socorrer uma pessoa ferida na residência. No local, os agentes tentaram entrar em contato com os moradores, mas não conseguiram.

Com o portão da casa entreaberto e a porta da cozinha arrombada, os policiais conseguiram entrar. Na casa havia sinais de uso de drogas. Foram achados pontas de baseado em um dos móveis e, no chão do quarto, havia marcas de sangue e de luta corporal. A vítima já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada até a Santa Casa da cidade.

No hospital, os PMs descobriram que Damilo havia morrido.

Após contato com a esposa do homem, os militares foram informados que os dois estavam fazendo sexo e usando cocaína quando a vítima teria ficado desacordada. A mulher disse não se lembrar do que teria acontecido após isso.

Ela teria chamado uma amiga, que foi até o local com o namorado e eles acionaram o socorro. O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

