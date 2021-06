R. R. Soares tem piora no quadro de covid-19 e é intubado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

R.R. chegou a ensinar uma oração que “expulsaria” o vírus do corpo. “Corona, sai daquela pessoa no hospital agora, em nome de Jesus Cristo. Vai embora, acabou. A bênção chegou e todo o mal está desfeito. Em nome de Jesus Cristo. Aí você levanta os braços e diga: ‘Obrigado, Jesus, eu creio”, disse na época.

O pastor fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, R. R. Soares, internado com covid-19, teve complicações em seu quadro de saúde e precisou ser intubado neste sábado (5). O líder religioso está, desde sexta-feira (4), em um hospital particular, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

