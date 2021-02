Homem morre após ser atingido pela própria armadilha

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ele recebeu todo o atendimento médico no hospital, porém no final da tarde desta quarta, foi confirmada sua morte. Os vídeos gravados no momento que a vítima foi encontrada, mostram o homem ainda lúcido. A situação acende o alerta sobre esse tipo de “armadilha” de caça que ainda é usada na região.

A vítima foi levada à UPA da cidade em estado greve. Na unidade médica, Joel explicou que estava caçando como de costume e deixou sua espingarda armada (armadilha conhecida como ‘balador’) no mato durante a noite e quando foi ver o local as 5h da manhã de hoje, acabou sendo atingido pela arma acidentalmente.

O jovem identificado como Joel foi encontrado por moradores ferido com um tiro na região do abdômen, se arrastando na beira da estrada PA-159 . Ele estava perdendo muito sangue.

