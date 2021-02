Vice Prefeito de Novo Progresso continua internado em Hospital de Sinop no Mato Grosso

Vice-prefeito Marconi na entrega das primeiras doses de vacina ao Hospital Municípal de Novo Progresso (Foto:Divulgação)

No final de semana o vice-prefeito Marconi da Unika de Novo Progresso teve agravamento no quadro de saúde por Covid-19 e chegou ser entubado na UTI. Na segunda-feira (01) a família divulgou para imprensa que apresentou melhoras.

Marconi vem se recuperando gradativamente sem agravamento da Covid-19.

Hemodiálise

O Vice-prefeito precisou passar por Hemodiálise na segunda-feira (01) , segundo a família reagiu bem diante do quadro clinico no momento da internação.

A família pede aos amigos e parente uma “corrente de oração” em seu favor, uma vez que toda fé é válida nesse momento tão difícil em nossas vidas.

O Jornal Folha do Progresso entrou em contato com o Hospital Santo Antônio na manhã desta quinta-feira (04), em Sinop no Mato Grosso onde recebemos a informação que ; sobre os pacientes internados por Covid-19, somente são repassadas ao telefone de contato cadastrado no sistema pelo paciente na hora do internamento.

Segundo atendente nesta quinta-feira (04), sairá novo Boletim médico.

