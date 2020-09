Quadrilha rouba e incendeia veículos na zona rural de Paragominas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia, na manhã desta quinta, quatro homens armados renderam o motorista de um carro na estrada que dá acesso à comunidade Mandacaru, na zona rural de Paragominas. Na fuga, os suspeitos levaram um veículo e abandonaram outro, além de colocarem fogo no carro.

You May Also Like