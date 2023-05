Homem morre após ser espancado por moradores ao ser confundido com ladrão

Osil estava com uma moto emprestada por um amigo, quando alguém gritou ‘pega ladrão’. (Foto:Reprodução Redes Sociais).

Osil Vicente morreu após ser espancado até a morte por populares após um grito de ‘pega ladrão’. Homem não havia roubado nada.

Osil Vicente Guedes, o homem espancado após ser acusado injustamente de roubar uma moto, não resistiu aos graves ferimentos e teve a morte encefálica confirmada pelo hospital que estava internado em Guarujá (SP). O motorista de um carro flagrou as agressões e o caso repercutiu nacionalmente.

A agressão ocorreu em Vicente de Carvalho, no município de Guarujá, na última quarta-feira (3). A Polícia Militar informou ter sido acionada para atender uma ocorrência em que um homem era agredido com pedras e um pedaço de madeira.

Testemunhas contaram à PM que populares começaram a agredir Osil após um grito de “pega ladrão” direcionado à vítima. O dono da moto, porém, informou a corporação que conhece Osil e que havia emprestado o veículo para ele.

Osil estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo o HSA, após a confirmação da morte encefálica, existem procedimentos a serem feitos caso o paciente seja doador de órgãos. A família da vítima recebe acompanhamento psicológico por um profissional do hospital.

Entenda o caso

A agressão ocorreu, na última quarta-feira (3). Um motorista de um carro fez um vídeo e flagrou o momento da violência. As imagens mostram o homem de camiseta vermelha sentado no meio da rua e rodeado por três moradores. Um deles, de camiseta branca e boné, bate com um capacete na cabeça do homem.

Homem é arrastado e espancado por moradores após gritos de 'pega ladrão' no Guarujá pic.twitter.com/EUIrZNCxWH — Baixada Mil Grau (@baixadamilgrau) May 6, 2023

Na sequência, outro agressor dá um tapa na nuca dele. O mesmo homem puxa a vítima pela camiseta e a joga próximo à guia. Assim que o homem cai sentado, ele é agredido mais uma vez na cabeça com um pedaço de madeira e cai desacordado no asfalto.

Enquanto registrava a violência, o autor do vídeo afirma: “Não está bom para ladrão de moto, não. Ladrão de moto está se lascando”. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem agredido foi levado para o Hospital Santo Amaro com ferimentos graves na cabeça. Ainda não há informações sobre os agressores.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 08/05/2023/08:30:49 Com informações do O Liberal.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...