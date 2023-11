Vídeo: Mãe resolve atacar a rival da filha com faca em frente da escola

Briga aconteceu em frente à Escola Estadual Blanche dos Santos Pereira, no Bairro Tijuca.

Briga entre alunas em frente à Escola Estadual Blanche dos Santos Pereira, que fica no Bairro Tijuca, em Campo Grande, por pouco não terminou em tragédia. Enquanto meninas discutiam na quarta-feira (22), a mãe de uma delas chega de repente e parte para cima da rival da filha com uma faca. A mulher foi segurada e não conseguiu ferir a adolescente.

No vídeo ainda é possível alunos em volta e pedindo para a mulher para. Quando a mulher se aproxima, outra moça que segura um capacete vem na direção contrária já tentando segurá-la. A filha da agressora em potencial também tenta impedir a mãe, a rival corre, mas a mulher vai atrás, até empurrando a filha com um tapa no peito. “Vem cá, vagabunda”, ela diz.

A mãe de uma jovem deverá ser ouvida na Depca (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente), segundo o delegado Pablo Gabriel.

De acordo com o delegado, tanto a vítima quanto a mãe já foram ouvidas e a autora deverá ainda passar por oitiva na delegacia e poderá responder por ameaça, segundo Pablo. O vídeo da briga circulou nas redes sociais.

Segundo informações da unidade escolar, servidores interviram e as alunas foram encaminhadas para a direção a fim de preenchimento de ata e aplicação das devidas sanções previstas em regimento escolar. A SED está ciente do ocorrido e monitora os desdobramentos por intermédio da Coordenadoria de Gestão Escolar.

VEJA VÍDEO AQUI.

Fonte: FOLHA CAMPO GRANDE / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/11/2023/13:59:34

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...